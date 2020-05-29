У Києві продавали наркотики під виглядом таблеток для схуднення

Силовики в Києві викрили чоловіка на продаж психотропів через інтернет під виглядом таблеток для схуднення. Його клієнти отримували товар поштою.

Зловмисника затримали при спробі закупівлі «товару».

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

У ході обшуку правоохоронці вилучили близько 3500 психотропних таблеток, які нібито призначалися для схуднення.

«38-річного чоловіка затримали під час чергового етапу оперативної закупівлі. В квартирі фігуранта правоохоронці виявили та вилучили близько 3500 таблеток з вмістом психотропу. Крім того, працівники поліції вилучили комп’ютерне обладнання, гаджети, банківські картки та замітки про кількість збуту наркотиків. Все вилучене направлено на експертне дослідження», — повідомили в поліції.