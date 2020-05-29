Зеленський просив залучити його як потерпілого у справі Звіробій і Федыны

У мережі з’явилося фото заяви в правоохоронні органи від президента України Володимира Зеленського. Заява датується 7 листопада 2019 року. У ньому Зеленський просить, щоб його залучили до виробництва проти Марусі Звіробій і Софії Федыной, як потерпілого.

Фото опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат з команди Порошенка Олексій Гончаренко.

Нардеп доклав фото документа, в якому Зеленський звертається до СБУ, посилаючись на ролик, в якому Федина і Звіробій загрожують завдати шкоди моєму здоров’ю у зв’язку з моєю діяльністю державної президента України». Зеленський просить залучити його до справи в якості потерпілого.

Фото: Telegram/ГОНЧАРЕНКО