АПЛ затвердила дату відновлення футбольного сезону

Дата названа орієнтовною

Англійська Прем’єр-ліга (АПЛ) на зборах клубів затвердила попередню дату відновлення сезону, перерваного через поширення коронавіруса. Рестарт чемпіонату має відбутися 17 червня, але лише за умови виконання всіх вимог безпеки.

Про це повідомляється на сайті АПЛ.

У цей день відбудуться два відкладених матчу 28 туру: «Манчестер Сіті» прийматиме «Арсенал», а «Шеффілд Юнайтед» на своєму полі зіграє з «Астон Віллою». Так у всіх команд ліги буде рівна кількість зіграних зустрічей. Далі відбудеться 30 тур, який розпочнеться у п’ятницю, 19 червня.

Після рестарту всі поєдинки будуть проходити при порожніх трибунах, але всі вони будуть транслюватися в прямому ефірі в Великобританії

Це будуть перші ігри після майже тримісячної перерви з-за пандемії коронавирусной інфекції. На момент відходу на паузу їв турнірній таблиці АПЛ лідирував «Ліверпуль». Команда Юргена Клоппа випереджає на 25 очок йде на другій позиції «Манчестер Сіті».