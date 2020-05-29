Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

Увага! Штормове попередження!

Синоптики Чернівецького ЦГМ попереджають про підвищення рівнів води на річках басейнів Прута і Сірету.

“У зв’язку з очікуваними значними опадами, 27 – 28 травня на річках басейнів Прута та Сірету очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,3 – 1,3 м над рівнями 26 травня на 08:00 годину”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рятувальники попереджали про значний дощ та грозу протягом доби 27 травня по території Чернівецької області та міста Чернівці.

: acc.cv.ua

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