Фонд соцстрахування роз’яснив, як отримати компенсацію втраченого через коронавіруса заробітку

Як отримати компенсацію втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19, роз’яснили у Фонді соціального страхування.

Хто може отримати

Право на отримання цієї виплати мають усі застраховані особи, тобто кожен працевлаштований людина.

Така допомога фінансується Фондом у разі самоізоляції під контролем або перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я.

Підстава для нарахування

Виключною підставою для її нарахування є виданий у встановленому порядку лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19-11».

Мінздоров’я рекомендував установам охорони здоров’я здійснити заміну попередньо виданих у зв’язку з самоізоляцією довідок на листки непрацездатності.

Термін видачі таких листків непрацездатності у відповідності з діючими нормативно-правових актів та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я становить 14 днів. Як і в загальних випадках, лікарняний спочатку видається на п’ять днів з наступним продовженням.

Порядок оформлення

Щоб отримати допомогу від Фонду, необхідно передати отриманий листок непрацездатності, з зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19-11» своєму роботодавцю.

В свою чергу роботодавець на підставі отриманого від працівника лікарняного листа оформлює заяву-розрахунок, у якому вказує причину непрацездатності — 11, тобто ізоляція від COVID-19, і передає його у Фонд фінансування. Зробити це можна дистанційно.

Розмір компенсаци

Розмір такої допомоги становить 50% середньої заробітної плати і не залежить від тривалості страхового стажу працівника. ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем.

Однак для медичних працівників компенсація втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19 здійснюється в розмірі 100% середнього доходу і також не залежить від тривалості страхового стажу.

Після того, як роботодавець передасть заяву-розрахунок до Фонду, стежити за станом фінансування можна на телеграм-каналі ФССУ.