У МВС дозволять реєструвати кілька водіїв на одне авто: подробиці

Міністерство внутрішніх справ анонсувало введення нової програми для власників авто, яким управляють інші особи. Про це повідомили в прес-службі МВС на сторінці в Facebook.

Нова онлайн-послуга називається «Управління належним користувачем».

У МВС розповіли, що «Належний користувач» — це особа, яка на законних підставах користується автомобілем, який йому не належить.

У Міністерстві вважають, що дане нововведення стане в нагоді автомобілістам у зв’язку з введенням нових правил і налагодженням системи фото – і відеофіксації і паркування. Там зазначили, що нести відповідальність за поведінку на дорозі повинен безпосередньо водій авто, а не його власник.

Знімок. Фото: facebook.com/hsc.gov.ua