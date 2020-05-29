«Яка війна? У кого?»: У Миколаєві продавали одяг з символікою РФ

В одному з магазинів Миколаєва продавали футболку із зображенням герба Росії і написом «Завжди вірний». Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Леонід Ткаченко.

Чоловік, який знайшов футболку, запитав, звідки в магазині взялася одяг з символікою країни-окупанта. У відповідь одна з продавців заявила, що вона родом з РФ і вже протягом 40 років живе в Україні.

«Яка війна? У кого війна? Я з Росії, у мене ніякої війни ні з ким немає. Я 40 років в Україні живу. У мене ворогів немає… У мене всі люди брати… Мій син нікого не вбив… Звертайтесь до олігархам, хто ділить територію, а не до нас», – відповіла вона.

Після цієї розмови Ткаченко звернувся до адміністратора закладу. У підсумку було вирішено викинути футболку з російською символікою.

Відео набрало понад 1,5 тисяч лайків і більше 8 тисяч репостов. Користувачі мережі підтримали автора відео і засудили продавця.

«Жах!», «Викликати поліцію, підтягнути ветеранів …», «Я б перед входом б поклав, щоб ноги витирали!», «Хороший магазин. Є, де одягати і вибрати рабів, якщо що», – обурилися користувачі мережі.