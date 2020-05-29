Лікар з Волинської області показав лист від першої леді Зеленської: «Зрадів і пішов далі жити на 4,5 тисячі»

Лікар ортопед-травматолог Віталій Денисюк Иваничевской ЦРЛ отримав «похвальний лист» від першої леді України Олени Зеленської за лікування хворих коронавірусом.

Про це медик повідомив у Facebook.

— Досить змішані почуття переповнюють, друзі! Хочеться багато написати, але це мало що змінить в ході сьогоднішніх подій. Той момент, коли ти вирішуєш чи реанімувати здоровий глузд у своїй свідомості, як вчили тести на Крок-3 за стандартною схемою: А-абсурд,-Вітя, З — система. Пандемія. Маска. Чисті руки. Працюєш, об’єктивно, з порожніми руками. Ти лікар, який практично живе на роботі і ти захворів COVID-19 — клас. Самоізоляція. Одужання. Далі в роботу. В адміністрації лікарні тебе переконують, що ти НЕ захворів на роботі — абсурд, — повідомив Віталій Денисюк.

Лікар порівняв розмір «подяки» від першої леді Олени Зеленської з паспортом.

— Зрадів і пішов далі жити на 4,5 к. Завіса. Не існує такого смайла, який би передав мої емоції, — додав Віталій Денисюк.

Раніше міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов повідомив, що майже всі області виплатили березневі надбавки до 300% до зарплат лікарям, які борються з коронавірусом.