В Минздраве спрогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса в Украине

В Министерстве здравоохранения Украины спрогнозировали дату, когда в стране не зафиксируют ни одного нового случая заболевания коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала Zik заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, география циркулирования COVID-19 повторяет грипп.

“Об этом еще рано говорить, но мы говорим о 22 июня (как дате прекращения эпидемии коронавируса в Украине, – “Апостроф”). Достаточно многое будет зависеть, есть ли сезонность у этого вируса, или нет”, – отметил он.

Ляшко уточнил, что тревогу вызывает тот факт, что в России заболеваемость коронавирусом растет, в Европе же она идет на спад.

“Обычно у нас все страны Европейского региона должны были бы показывать значительное снижение. После Европы должна была сначала Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снов Китай. Так циркулируют грипп и гриппоподобные заболевания”, – отметил он.

: apostrophe.ua