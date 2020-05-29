Розстріл маршрутки в Броварах: поліція показала фото затриманих і вилученої зброї

У Броварах (Київська область), де вранці в п’ятницю, 29 травня, невідомі розстріляли маршрутку, поліція затримала десять чоловік зі зброєю.

Як повідомляють в ГУНП в Київській області, затриманих доставили до Броварського відділу поліції.

«Затриманими виявилися „гості“, які прибули з інших регіонів України. Проводиться огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини та причини інциденту», — йдеться в повідомленні.

За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших учасників.