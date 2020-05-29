Карантин закінчився — почалися посадки

Ось тепер можна точно сказати, що пандемія відступила і карантин реально закінчився. Пора знову саджати людей. Пора перестати грати в турботу про громадян і вказати їм на їхнє справжнє місце. Ці два місяці «підвищеної готовності» були як тренування, щоб кожен міг відчути себе під домашнім арештом. Побути винуватим без вини. Можете сперечатися, був у нас цифровий концтабір, але поліцейську державу було, є і буде.

Зараз взагалі немає ніякого сенсу міркувати про правові аспекти арешту Віктора Немытова, Іллі Азара, затримання Сергія Смирнова, Тані Фельгенгауер, Саші Плющева, Вікторії Івлєвій. Які правові аспекти можуть бути в країні, де права немає? Де зневажають всі закони, починаючи з Конституції, зґвалтування якої має перетворитися в національне свято! Про що ми говоримо, якщо поліція або Росгвардия відрізняються від бандитів тільки тим, що носять форму і отримують зарплату від держави? Про що тут міркувати, якщо суди — це останнє місце, де треба шукати справедливість? Ці люди в нашій країні охороняють не вас, а тільки самих себе, і захищають не закон, а своє право крутити цим законом як завгодно.

Почалося з Володимира Воронцова. Якого не було в чому звинуватити — і звинуватили у порнографії. Відомий прийом. Порядних людей в Росії постійно виставляють педофілами або развратниками. Потім були Немытов і Азар. Пам’ятаєте, як Азара забирали під вечір з дому в одних капцях, а в незамкненими квартирі залишався його маленька дитина? Тепер поліцаї пробили інше дно, влепив йому за абсолютно легальний пікет 15 діб навіть без доставляння до суду. А потім вирішили брати просто всіх, хто прийде на Петрівку. Тому що для поліції — це справа честі. Честі, якої у поліції давно ніякої немає.

Можна прирівняти пікет до мітингу. Можна затримувати людей за порушення самоізоляції, яка взагалі діє на підставі невідомо чого. Можна посадити в мавпятник за порушення графіка прогулянок або за надто прозорі рукавички і маску не того кольору. Можна визнати хлопців прихильниками Білла Гейтса або провайдерами 5G. В цьому і суть нашого життя, що вам не можна нічого, а з вами можна зробити все. Просто за два місяці відсидки ми про це забули, закуповуючи рукавички і маски, і оформляючи пропуску на всі випадки життя. Тепер же нам просто нагадали, що за вікном нас чекає зовсім не свобода і повітря там тільки здається свіжим.

Я пишу і говорю все це в той момент, коли мої друзі незаконно затримані людьми, які і мізинця їх не стоять. І моє головне бажання зараз побачити і обійняти. І останнє, про що я буду в цей момент думати — це соціальна дистанція.