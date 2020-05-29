В ЯНАО ведмідь налякав мандрівників

Молодий ведмідь налякав водія і пасажира. Як повідомляють користувачі соцмереж, зустріч відбулася на трасі в Пуровском районі. Знімав зазначає, що клишоногий в цьому місці помічений вже не вперше, і, найімовірніше, він жебракує. Ведмідь присів поруч з машиною і явно чогось очікував, проте терпіння звіра виявилося небезмежним.

Як пояснюють фахівці, весна – час, коли ведмеді, в основному молоді особини, виходять з лісу у пошуках їжі. Вони ще не вміють полювати, а шишок, грибів і ягід ще немає. Тому найчастіше вони йдуть на запах їстівного. До таких зустрічей на околицях населених пунктів необхідно бути готовими.