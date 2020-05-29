Трамп підписав указ, спрямований на регулювання діяльності соцмереж

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який, як очікується, дасть владі більше можливостей для регулювання діяльності соцмереж, повідомляє Білий дім.

Журналісти не були присутні на церемонії підписання. Текст указу поки не опублікований.

Напередодні Трамп заявив, що може ввести заходи щодо регулювання діяльності соцмереж або взагалі закрити їх, так як вони, на його думку, прагнуть перешкодити республіканцям висловлювати свої погляди.

“У республіканців склалося відчуття, що соцмережі на своїх платформах повністю заглушили голоси консерваторів. Ми будемо жорстко регулювати їх (соцмереж) діяльність або взагалі закриємо їх, так як не можемо допустити такий розвиток подій”, – написав він у своєму твіттері.

Раніше Twitter привласнила одному з повідомлень Трампа маркування, яка вказувала, що “твіт” може містити недостовірну інформацію.

Трамп – дуже активний користувач соцмереж. Він щодня публікує численні повідомлення в Twitter. Нещодавно президент розповів, що пише їх самостійно або, коли немає часу, диктує текст помічникові. Повідомлення від Трампа регулярно з’являються в Facebook і Instagram. Як його прихильники, так і супротивники, як правило, активно залишають коментарі до публікацій.

Трамп пояснював, що вважає соцмережі способом звертатися безпосередньо до американців, без посередництва ЗМІ, багато з яких, на його думку, лише поширюють фейкові новини про його діяльність.