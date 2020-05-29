Коли відкриють міжнародні авіаперельоти: названі дати і країни

ДП «Украерорух» повідомило, які країни мають намір відновити міжнародне авіасполучення після пом’якшення карантину через пандемію коронавіруса (COVID-19).

Як повідомляє прес-служба, деякі держави взагалі не накладала заборону на авіаперельоти: Білорусь, Великобританія, Іран, Ірландія, Корея, Мексика, Німеччина, Нідерланди та Чехія (але аеропорт у Празі не працює).

Також Катарський Національний авіаперевізник Qatar Airways проводить постійні комерційні вантажні та пасажирські перевезення в ряд країн Західної Європи, Азії та в Австралії.

Крім того, про відновлення авіаперевезень після травня повідомили: Австрія, Румунія, Азербайджан, Словаччина, Греція, Грузія. Туреччина запустить літаки на початку червня.

Не раніше 15 червня авіасполучення намір почати: Болгарія, Індонезія, Ісландія, Кіпр, Коста-Ріка, Люксембург, Македонія, Португалія, Єгипет, Ізраїль. В Естонії обмеження діятимуть до 7 червня.

До кінця червня межі Куби, Таїланду та Молдови будуть все ще закриті. Вірменія і Домініканська Республіка відкриють повітряні кордони з липня.

Додамо, що деякі країни закривали міжнародне авіасполучення частково, зокрема з певними обмеженнями в’їзду або виїзду для іноземців. Наприклад, Бельгія, Мальдіви, Норвегія, Японія, США, Данія і Хорватія.

В Іспанії ослаблення обмежень на авіаперельоти очікується з 22 червня. В Італії назвали аеропорти, які можуть обслуговувати рейси в умовах карантину, зокрема в Болоньї, Мілані, Римі і Турині.

Фінляндія поки дозволяє здійснювати обмежена кількість авіарейсів. У Словенії відкриті для міжнародного сполучення три аеропорти в містах Любляна, Марібор і Порторож.

У Канаді міжнародні авіарейси здійснюються тільки в чотири аеропорти країни: Ванкувер, Калгарі, Монреаль, Торонто.

У Китаї відновлення міжнародних рейсів буде залежати від планів конкретної авіакомпанії і поточного стану карантинних заходів у країні призначення.