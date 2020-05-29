Святаш надав недостовірні дані в декларації

Колишній народний депутат з групи «Відродження» Дмитро Святаш, якого підозрюють, що він не задекларував кредити в «Укрсиббанку» на суму понад $1 млн, подав щорічну декларацію, в якій дуже багато спірних моментів.

Як повідомляє видання 368.media, перший цікавий момент — оформлений на матір Ларису Святаш особняк у Харкові житловою площею 288 кв. м, записаний як дача. Ще один будинок оформлений на дружину в селі Зарічне Харківської області — як громадський будинок відпочинку. На самого Святаша оформлена квартира в Латвії площею 107 кв. м.

Святаш і його дружина Анжеліка задекларували 11 елітних годинників і прикрас, серед яких годинники марок Breguet, Panerai, F. P. Journe, Rolex і ювелірні вироби Graff, Cartier і т. д. Також у дружини екс-нардепа є дві шуби з дорогого хутра, а їздить вона на Mini cooper Countryman (2015 р. в.), а сам Святаш — на Smart Fortwo (2008 р. в.).

«Цікаво, що Дмитро Святаш зазначив частку в ПП «Еккаунт-С», яка, за його словами, віддана в управління, але при цьому не вказав свою з екс-нардепом Поляковим ГК «АІС», куди входять понад 100 компаній — група за найскромнішими оцінками контролює близько 10% авторинку в Україні», – пишуть журналісти.

Офіційний дохід Святаша, згідно декларації, склав 272,4 тис. гривень. У той же час у нього є 55 тис. гривень, $78 тис. і 82 тис. євро. Ще 15,5 млн гривень Святашу нібито має якийсь Аревадзе — крім прізвища про нього в декларації нічого не сказано, але мова про бізнес-партнера сім’ї Святаша харків’янина Давида Аревадзе, вважають журналісти.

Також Святаш оформив 30,7 млн грн і 150 тис. євро кредитів, які він, судячи з декларації, не виплачує, йдеться у публікації.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що екс-народні депутати Святаш і Ярослав Дубневич, реалізуючи депутатські повноваження, діяли у власних інтересах.

Також повідомлялося, що компанії з групи «АІС» Святаша – «АІС Транс Авто» і «АІС Столиця Трейд» – подали в суд на Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів з-за свого арештованого майна.

А бізнес Святаша пов’язаний з торгівлею російськими транспортними засобами в аннексированном Криму. Крім того Святаш виявився 15 в списку найбільших бізнесменів-боржників країни, який склали журналісти видання Бізнес.

ДОСЬЄ: Дмитро Святаш: «злегка старі» автомобілі від шахрая та українофоба. ЧАСТИНА 1

SKELET-info

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Святаш надав недостовірні дані в декларації оновлено: 29 травня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0