У світі від COVID-19 вже одужали понад 2,5 млн людей

У світі з початку пандемії коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 5 909 677 людей. З них 2 583 004 одужали та 362 102 померли. Наразі продовжують лікуватися майже 3 млн людей.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

За кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу продовжують лідирувати США. У країні коронавірус підтвердили в 1 768 461 людини. З них одужали 498 725 пацієнтів, а від ускладнень померли 103 330 людей. Наразі там лікується понад мільйон людей.

На другій позиції за кількістю інфікованих — Бразилія, де COVID-19 підтвердили у 438 812 людей. Летальних випадків зафіксували 26 764, одужали понад 193 тисячі людей.

На третьому місці — Росія. Загалом там виявили 379 051 випадок COVID-19, з них 150 993 людини одужали, 4 142 померли.