Суд скасував дозвіл на арешт олігарха Жеваго

25 травня Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського райсуду, що дозволяє арешт екс – нардепа Костянтина Жеваго, підозрюваного в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку «Фінанси та Кредит».

Про це повідомляє видання Цензор.НЕМАЄ.

Таким чином суд зважив на клопотання захисників Жеваго. Текст рішення на даний момент не опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень, що не бачили його і в ГБР, расследующем це справа.

«Слідчі підготували і подали нове клопотання. Вже отримано дозвіл на затримання. Наступного тижня планують повторно звернутися з клопотанням про обрання запобіжного заходу», — сказав перший заступник ДБР Олександр Бабіков.

Зараз місце знаходження підозрюваного невідомо.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило в розшук екс-нардепа і колишнього власника банку «Фінанси та Кредит» Жеваго. У вересні 2019 року ДБР його заочно повідомило про підозру у причетності до розкрадання коштів банку на загальну суму в 2,5 млрд грн.

3 грудня минулого року суд дозволив заарештувати Жеваго.