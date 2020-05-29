Китай дуже хоче придбати авіадвигуни від винищувача Су-57

Китай зацікавився найдосконалішим російським авиадвигателем, який в даний момент проходить повітряні випробування. Про це повідомляє китайське видання Sohu.

Мова йде про силових агрегатах «Виріб-30», які вже скоро замінювати авіадвигуни АТ-41Ф1, використовувані на новітніх винищувачах п’ятого покоління Су-57. Повідомляється, що Пекін планує направити Москві пропозицію про покупку декількох двигунів, як тільки вони надійдуть на серійне виробництво. Виходячи з цього, можна сказати, що вони вкрай зацікавили Китай.

При створенні «Вироби 30» вітчизняні конструктори застосували ряд нових рішень і технологій. Завдяки ним двигун буде перевершувати своїх попередників за показником питомої тяги, використовуючи при цьому менше палива. Також він стане легше.

З допомогою можливості «зубатого» сопла відхилятися на великий кут, маневреність винищувача Су-57 істотно збільшиться. Також літак стане набагато важче виявити в радиоволновом і інфрачервоному діапазонах. В умовах повітряного бою дані зміни можуть стати вирішальним фактором.

Військові з Китаю бажають встановити «Виріб 30» на свої винищувачі J-20 Chengdu. На сьогоднішній день на них встановлений інший російський двигун – АЛ-31ФН. Очевидно, що Пекін зробить все можливе, щоб укласти з Москвою договір на придбання новітніх авіадвигунів.

Питання тільки в тому, а воно нам треба?