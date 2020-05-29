Меган Маркл заощадила на подарунку для принца Гаррі (фото)

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл відзначили другу річницю весілля: в цьому році не обійшлося без шикарних подарунків для герцогині і скромних «знаків уваги» для герцога.

Бунтівники відзначили своє свято любові в самоізоляції — 19 травня пара влаштувала скромне торжество разом зі своєю дитиною. Закохані вирішили скасувати всі справи і відключити телефони, щоб насолодитися товариством одне одного і подарувати традиційні подарунки.

Як повідомило видання Us Weekly, Меган Маркл проявила чудеса ощадливості там, де не варто було й заощадила на подарунок для коханого чоловіка.

На честь другої річниці весілля актриса зробила листівку своїми руками, а всередині написала сентиментальне привітання для принца Гаррі, присвячене їх вічній любові.

А ось онук Її Величності не став скромничати навіть незважаючи на складне фінансове становище і подарував дружині величезний букет квітів і дороге кільце. Таким чином Гаррі віддав данину своїй ж традиції: на першу річницю одруження він підніс Маркл кільце з трьома дорогоцінними каменями, що символізують дні народження всіх членів їх маленької сім’ї.

Хочеться вірити, що подарунок екс-актриси не погіршить проблеми в стосунках з коханою, адже недавно ЗМІ повідомили про те, герцоги звернулися до сімейного психолога, а принц Гаррі і зовсім впав у депресію і захотів додому.

: newformat.info

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