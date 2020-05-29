Кравчук вважає, що Донбас не зможе швидко знову стати Україною

Тимчасово окуповані території Донбасу, на яких команда президента Володимира Зеленського хоче провести місцеві вибори вже восени 2020 року, на думку першого президента Леоніда Кравчука, не зможуть швидко стати повноцінною одиницею України та прийняти українську філософію життя і управління, пише «Гордон».

«Донбас сьогодні прямо з жару не може прийти в Україну і стати повноцінною одиницею України, яка візьме українські закони, українську філософію життя, українське управління і так далі. Не готові», — сказав Леонід Кравчук, який відзначив, що все слід робити поступово.

Приміром, створити якусь систему життя на Донбасі, яка б враховувала їхні інтереси, але гарантувала зв’язок з Україною, а не з Росією»: «тобто просто сказати: „Росія піде, військові, — і Донбас стане таким, яким був“ — ніколи. Швидко Донбас таким не стане. Це треба розуміти всім».

Леонід Кравчук вважає, що у справі реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу популізм неприпустимий. «Коли ми говоримо про якісь спільні завдання, то потрібно керуватися загальною термінологією, яка спрямована тільки на одне: показати свій патріотизм або показати, що „це я, що говорить, що готовий сьогодні на все, що я можу все і я зроблю все, тільки оберіть мене у владу“, — це популізм, в даному випадку — неприпустимий», — заявив він.