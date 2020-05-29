У Києві коронавірус почав здаватися: кількість видужали різко пішло вгору

У Києві станом на 29 травня зафіксували 2849 підтверджених випадків COVID-19. За минулу добу в столиці коронавірусом заразилися 56 осіб, однак одужав за цей час 91 пацієнт.

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала прес-служба КМДА на своєму YouTube-каналі.

«Кількість жителів Києва, у яких підтвердили коронавірус, збільшилася на 56 чоловік. З них 17 – медики. За минулу добу в столиці від коронавіруса помер один чоловік. Всього за період пандемії 65 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2849 підтверджених випадків захворювання COVID-19», – підкреслив він.

За словами Кличка, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 18 жінок у віці від 22 до 73 років, 29 чоловіків віком від 26 до 67 років, а також дев’ять дітей (три дівчинки чотирьох, восьми і дев’яти років, шість хлопчиків від двох до 17 років). З них у лікарні столиці госпіталізували 11 пацієнтів, інші залишилися на самоізоляції під контролем лікарів.

«Одужав за минулу добу в столиці, хороша новина, 91 людина. Всього коронавірус подолали 597 жителів міста», – заявив мер Києва.

Статистика захворюваності COVID-19 у Києві

Telegram/Віталій Кличко