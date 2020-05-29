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У ВСУ за добу 23 нових зараженния COVID-19

29.05.2020

У ВСУ продовжується зростання числа захворюваності коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні Командування медичних сил.

«За минулу добу зареєстровано двадцять три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19», — йдеться в повідомленні.

В установах охорони здоров’я перебуває 8 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. У 6 військовослужбовців, які перебувають у лазареті однієї з військових частин Рівненської області, симптоми захворювання відсутні.

Лікуються вдома під спостереженням медичної служби 15 осіб (Київська область — 13 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Рівненська область — 1). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

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