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Перестрілка у Броварах: поліція додатково кваліфікувала справу як замах на вбивство

29.05.2020

Дії учасників кривавої перестрілки у Броварах, яка сталася вранці, 29 травня, додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб.

Про це повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, раніше за фактом події були розпочаті три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

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