У Донецьку військовий РФ побив одного з «голів бойовиків»: блогер озвучив деталі конфлікту

Так званому «заступнику начальника управління народної міліції ДНР» Едуарду Басурину деякий час тому в одному з ресторанів непідконтрольного Україні Донецька «настукали по морді». Про це повідомляє відомий донецький блогер «Фашик Донецький» у своєму блозі для «Оглядач».

Блогер, з посиланням на інформовані джерела зазначає, що Басурин був присутній на дні народження одного з полковників ДНР», якому виповнилося 55 років. Відзначається, що заходи було закритим, кухарі не знали, хто в залі, а в ролі офіціантів виступали «офіцери ДНР». У ресторані були присутні понад 50 «офіцерів» з вищої ліги ОРДО, у тому числі колишній міністр оборони республіки» Володимир Кононов, а також 4 російських куратора, які були в обов’язковому порядку запрошені на захід.

Одному з російських військових не сподобалося те, що Басурин приїхав в своєму улюбленому костюмі, з погонами «полковника ДНР». Він поцікавився, звідки, де і за які заслуги Басурин отримав таке звання. У відповідь на пояснення Басурина, російський військовий, який знав про те, де той «воював» і як «ховався від найменших звуків бою» перейшов на нецензурну лайку і викликав Басурина «поговорити». «Фашик» пише:

«Басурин погодився і це було його помилковим рішенням, бо не доходячи до місця, він поцікавився у росіянин — ти хто такий і що ти з себе корчиш? Я взагалі-то вище тебе званням, тому, рот закрий, шмаркач-. Військовий РФ, почувши подібне на свою адресу, довго не думав і вдарив „заступник начальника“. Басурин пролетів по столу як літаюча тарілка над Донецьком з неграми в лосинах на борту і навіть пішов на таран тарілок і склянок — розбив своїм російськомовним тілом все те, що заважало польоту. Після цього Басурин встав і суперечка продовжилася. Як виявилося, військовий РФ пройшов гарячі точки, тому він почав відверто говорити Басурину про те, що, цитую „якщо б такий як ти був у мене в підпорядкуванні на Кавказі, я б тебе згноїв. Я таких як ти на Кавказі розстрілював за малодушність і ніхто мені слова не міг сказати“. Басурин від таких слів побілів і замовк як першокласник, який не вивчив урок».

За словами блогера, на допомогу Басурину прийшли його підлеглі. У підсумку, той покинув захід через 15 хвилин, пославшись на зайнятість. На місце події приїхали члени НВФ із Ворошиловського РВВС і власник закладу, де проходив «свято» і склали акт події — опитали свідків, хто кого вдарив, чому і навіщо. Сам Басурин написав від свого імені заяву на «кривдника». У підсумку, військового відправили назад на Росію, змусивши здати документи в частині «паспорт ДНР».