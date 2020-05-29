Дмитро Рогозін викрив Маска

Рогозін зірвав з Маска маску (вибачте за тавтологію). У дні, коли мільярдер збирається відправити в космос свій перший пілотований корабель, наш головний «космонавт» заявив, що справжня мета американця — «розміщення на орбіті ядерної зброї».

В коментарях російських ТБ прослизає тонка іронія: і-де костюмчики у астронавтів «щегольские», від модного кутюр’є; і політ по суті випробувальний — чи не краще було посадити в ракету Білку і Стрілку; і взагалі, ентузіазм одного товстосума не замінить цілу індустрію виробництва надійних ракетоносіїв. Відміна старту з-за грози була прокоментована з іронічним співчуттям — мовляв, ну що поробиш, «дощик налякав». А ще весь цей проект неодноразово був обізваний дурощами.

Справа, думаю, не тільки в боязні втратити такого замовника, як НАСА. Це само собою. Дратує, дратує і навіть бісить сама фігура мільярдера. Вбухувати такі гроші, і куди — не в оновлення особистої ескадри суперяхт, не в придбання і облаштування океанського острова під скромне житло для коханки, не в розширення парку трансатлантичних лайнерів для перельоту своїх елітних псів, а, прости господи, в науку і техніку, що рухають людство в космос. Ну не примха, скажіть?

І на цей виклик американця треба ж якось відповідати. І не крихтами з панського столу, що у нас прийнято називати благодійністю, а щось суттєвіше. А це справа така, витратна.

Тому, звичайно ж, — блажной, самодур, авнтюрист і лиходій з ядерною бомбою за халявою.