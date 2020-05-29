«Не має аналогів у світі» російська САУ б’є рекорди дефективности

Нещодавно російський пропагандистський телеканал «Зірка» у своєму репортажі показав чергове «не має аналогів у світі» творіння російського ВПК – 152-мм колісну САУ «Коаліція-СВ-КШ» на шасі КамАЗ-6550.

Мою увагу цей репортаж привернув не тільки тим, що в ньому даний екземпляр називався «не має аналогів у світі», що і близько не відповідає дійсності, але і тим, що саме захищаючи цю САУ від конкуренції, російська пропаганда спрацювала на попередження, інформаційно атакувавши українську САУ «Богдана». У свою чергу, російську «Коаліцію-СВ-КШ» в блін розкатала китайська пропаганда, також побачила в ній конкуренції для своєї САУ SH-1.

Але про все по порядку.

По-перше, російську колісну САУ «Коаліція-СВ-КШ» називають «не має аналогів у світі» і «унікальним». Але насправді колісні САУ – це зовсім не унікальне явище і вони стоять на озброєнні багатьох країн світу. Наприклад, французька САУ CAESAR або ізраїльська ATMOS 2000, або шведська Archer, або південноафриканська G6-52ER, або… продовжувати можна дуже довго.

Звичайно, адепти російського ВПК выпалят, що це нібито перша 152-мм колісна САУ, а всі названі мною – 155-мм. Але і це не так. Адже є 152-мм чеська «Дана», а тепер вже Zuzana-2, або згадана вище китайська SH-1, здатна стріляти як 152-мм, так і 155-мм боєприпасами.

По-друге, навіть в самій Росії вкрай неоднозначно ставляться до ідеї створення колісної САУ. А те, що в результаті у них вийшло, поставило в ступор багатьох… Адже, російські зброярі, по суті, просто встановили вежу від класичної САУ «Коаліція-СВ» на шасі КамАЗ-6550, навантаживши його 14 тоннами постійного тиску і 4 тоннами змінного (повний боєкомплект – 70 снарядів, вага яких, в залежності від типу боєприпасів, може варіюватися від 3,5 тонн до більше 4 тонн).

І ось, колісне шасі з певною максимальною навантаженням понад 18 тонн, позбавлене, тим самим, переваги колісних САУ, за визначенням, підноситься як «не має аналогів у світі»?

Що цікаво, сам же репортаж ТРК «Зірка» яскраво показав, наскільки важко «Коаліція-СВ-КШ» пересувається по грунтовій дорозі, з чого можна зробити висновок, що більш серйозне бездоріжжя, яке гусеничним САУ на раз плюнути, для цього примірника буде просто нездоланною перешкодою. Чесно кажучи, смішно.

У Росії до недавніх пір не було досвіду створення колісних САУ. А тому й не дивно, що на даному терені вона вирішила підійти до питання вкрай примітивно – не заморочуючись, поставивши вежу від гусеничної САУ на колісне шасі. Вигравши приблизно 15 тонн ваги і по грошах, завдяки дешевизні колісного шасі, вони отримали вкрай нестабільний примірник обмеженого застосування, який і справді зможе називатися не має аналогів у світі… Не має аналогів у світі за ступенем дефективности.