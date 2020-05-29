Печерський суд визнав незаконним обшук музею Гончара силовиками ДБР — адвокат

Печерський районний суд столиці визнав незаконним силовий обшук музею Івана Гончара співробітниками Державного бюро розслідувань.

Про це адвокат Петра Порошенка Ігор Головань сказавши журналістам під час брифінгу під стінами ДБР.

Юрист процитував ухвалу суду і заявивши, що її винесли ще 27 травня о 20:20, альо ДБР досі цю інформацію не оприлюднює. «Обшук 26 травня був вчинений без ухвали суду, відверто незаконно.

Кодекс вимагає, що у тих виняткових випадках, коли слідчий здійснює обшук без судової ухвали, він повинен негайно звернути до суду з клопотанням про надання такого дозволу на такий обшук і отримати цю ухвалу постфактум. Повний текст ухвали проголосити 27 травня 2020 року о 20:20.

Отже з 20 години 20 хвилин 27 травня ДБР знає, що чинила протиправний незаконний обшук і мовчить» —, пояснивши адвокат. Якщо ж суд відмовляє у задоволенні такого клопотання, то встановлюється факт незаконності обшуку і відповідно — уся інформація та докази, отримані під час обшуку, визнаються недопустимими.