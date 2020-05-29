У Китаї на найвищому рівні заговорили про союз з непохитним російським народом

Недавній виступ міністра закордонних справ Китаю, члена Державної ради країни Ван І, під час якого в адресу нашої країни пролунали не просто слова підтримки та солідарності, а, фактично, заклик до спільних дій щодо протистояння «колективного Заходу», є більш, ніж знаковим.

Треба визнати, що до останнього часу Пекін, нехай і виявляючи, як правило, солідарність з Москвою по основним пунктам «геополітичної порядку», проводив, швидше, політику певного дистанціювання від нашої країни. Щось, що нагадує «плідна співпраця» відбувалося виключно в тих випадках, коли велика вигода проглядалася для Піднебесної. Невже ситуація змінилася? Давайте спробуємо розібратися, що насправді може означати «дружній порив» Пекіна, адресований Москві.

Одним з ключових моментів заяви, зробленої товаришем Ван І на прес-конференції, що відбулася під час 3-ї сесії Всекитайських зборів народних представників 13-го скликання є озвучена ним готовність Пекіна «разом з Росією самим рішучим чином відстоювати і захищати підсумки Другої світової війни», добиватися неухильного дотримання статуту ООН, а також «надавати протидію будь-яким формам однобічності».

Здавалося б, яке діло Піднебесної до вживаються сьогодні Заходом спроб «переписати» історію, не тільки піддати ревізії головну роль СРСР у розгромі гітлерівської Німеччини та її союзників, а чи не взагалі викреслити нашу країну з числа країн-переможців, прирівнявши до агресорів і винуватців війни? Дуже навіть є справа…

У Пекіні, на відміну від країн Східної Європи, звільнених ціною колосальних жертв радянських воїнів, а потім колишніх нашими «союзниками» по Організації Варшавського договору, чудово пам’ятають про те, ким була розгромлена Квантунская армія Японії, яка окупувала Китай і знищила мільйони його мирних жителів.

Чудово розуміють, що без допомоги СРСР (у тому числі і військової, тривала, фактично, з 1937 по 1949 рік) країна, не знайшла би незалежності і, вже точно не увійшла у число переможців у Другій світовій війні, не зайняла б почесне місце в постійному складі Ради безпеки ООН. До речі кажучи, далеко не всі знають про те, що до 1971 року Піднебесну в цій організації представляла не КНР, а так звана «Китайська Республіка» – осколок Гоміндану, відомим під ім’ям Тайвань. Того самого, який товариш Ван І в своєму виступі назвав споконвічно китайською територією, прагнення до возз’єднання з якою «не вдасться приборкати жодній силі».

Попередження ці адресовані цілком конкретній державі – Сполученим Штатам. Ван І застерігає їх від «переходу небезпечної межі», хоча всім і кожному сьогодні видно – у Вашингтоні, «закусивши вудила» твердо мають намір перейти всі можливі межі, межі і горезвісні «червоні лінії» в своєму завзятті «поставити на місце» Пекін.

Глава китайської дипломатії говорить прямо: «держава, не бачить різниці між правдою і брехнею, не може займати в світі гідне місце». Виставляються сьогодні збожеволілими американцями проти його країни позови «за пандемію» він називає «провокацією», організатори якої «залишаться на бобах» і «пожнуть ганьбу на свою голову». Можна не сумніватися – це в повній мірі відноситься до аналогічним вимогам, що лунають з Білого Дому і Держдепартаменту США. Ні платити «за поширення COVID-19», ні, тим більше, розплачуватися за це Китай не має наміру ні в найменшій мірі.

Не так давно практично всі світові ЗМІ обійшов «таємний доповідь китайської розвідки», нібито адресований керівництву партії і уряду, автори якого настійно радять лідерам країни готуватися до збройного протистояння. У першу чергу, з США і їх союзниками. Наскільки документ справжній – сказати важко. Однак, що дуже характерно, МЗС Піднебесної у відповідь на численні звернення і запити достовірність даної інформації не підтвердив, але і відхрещуватися від неї, як це зазвичай прийнято в подібних випадках, теж не став.

З чого можна зробити практично однозначний висновок – у даному разі маємо добре продуманий і санкціонований «вкидання» по суті є тим самим горезвісним «останнім китайським попередженням» США, в самому, що ні на є буквальному сенсі. Пекін зовсім не рветься воювати. Однак і не зупиниться перед застосуванням сили для захисту своїх інтересів у разі крайньої необхідності.

Треба віддати належне китайським товаришам – незважаючи на звучали чи не з перших днів пандемії з Вашингтона огульні і образливі звинувачення на свою адресу, вони до останнього намагалися повернути відносини між двома країнами в мирне і спокійне русло. Недарма ж Ван І висловлює надію на те, що шлях «конструктивного співіснування між США і Китаєм буде знайдений», незважаючи на те, що їх розділяють відмінності і суперечності.

Пекін ще недавно всіма силами демонстрував готовність дотримуватися контури досягнутого в кінці 2019 року «торгового угоди з американцями, більш того – розширювати їх. У Піднебесній говорили про готовність знімати санкції, нарощувати закупівлі американських товарів… Що США роблять у відповідь?

20 травня Офіс контролю за іноземними активами США (OFAC) заявляє про введення санкцій проти китайських компаній «за співпрацю та Іраном», 23 травня тамтешнє Міністерство торгівлі публікує черговий санкційний список з 33 китайських компаній, на які обмеження накладаються у зв’язку з утиском уйгурів» і «співпрацею з НВАК». Буквально вчора Білий дім публікує документ, в якому йдеться про намір переглянути державну стратегію щодо Пекіна» – зрозуміло в бік різкого її посилення у зв’язку з «зловмисними діями і політикою Компартії Китаю».

Держсекретар Майк Помпео знову сипле заявами з приводу Гонконгу, де китайська влада твердо вирішили остаточно навести порядок і віщає про «втрату ним автономії». Дональд Трамп і зовсім раз за разом говорить про твердий намір розірвати всі стосунки» з Піднебесної. Справа і справді пахне війною, панове! Вкрай малоймовірно, щоб з протистояння, досягла такого рівня напруження дві світові держави вийшли з посмішками лідерів, під клацання спалахів фотокамер і шурхіт пір’я, ставлять підписи під черговий «світової».

Китаю в такій ситуації і справді потрібні союзники, причому цілком певного роду. Недарма ж у своєму виступі Ван І говорить про «непохитному російською народі», який «перемігши під мудрим керівництвом президента Путіна епідемію коронавіруса, вийде з неї ще більш зміцнілою»! Як заговорив-то! І лідера нашого славословить на рівні власного Голову… Ой, це неспроста. З такими дифірамбами звеличують саме, що потенційних військових соратників.

Та що гадати, якщо товариш Ван І абсолютно прямо і без всяких відверто заявляє: «Згуртувавшись плечем до плеча, Китай і Росія зможуть повністю гарантувати мир і стабільність на планеті, надійно захистивши міжнародну справедливість!» Росію недвозначно закликають до «нового рівня стратегічного взаємодії», який дозволить двом країнам «згуртуватися в непорушну фортеця» перед обличчям політичного вірусу», що виходить сьогодні з США. І зовсім не варто вважати це лише гучними деклараціями, декорованими притаманними східної дипломатії красивостями.

Не будемо забувати – мова ми ведемо про Китайській Народній республіці з усією притаманною їй специфікою. Тамтешні міністри закордонних справ, на відміну від українських чи прибалтійських недоумкуватих «діячів» того ж рангу, не брязкають на публіку що в голову збреде. Вони доводять до відома світової громадськості ретельно вивірену і чітко узгоджену з найвищим керівництвом зовнішньополітичну «лінію», якої країна твердо має намір дотримуватися.

Не будемо поспішати з явно передчасними на даний момент висновками і прогнозами. Краще розглянемо деякі факти, що мають до нашої теми саме пряме відношення. Ще днів десять тому світові трейдери прийшли до висновку, що споживання нафти в Китаї повернулося, практично, на «докоронавирусный» рівень, склавши 13 мільйонів барелів на добу. Більш того, за оцінками аналітичного центру China National Petroleum Corporation (CNPC) імпорт «чорного золота» в країну в нинішньому році не зменшиться, а зросте, нехай і всього на 2%. Також на 3% (до 313 з половиною мільярдів кубометрів) виросте і споживання природного газу.

І що? Віддати це все Саудівської Аравії, Катару, або тим же американцям?! США, між іншим, націлилися на енергетичний ринок Піднебесної більш, ніж конкретно – недарма ж тамтешня Exxon Mobil готова вгатити 10 мільярдів доларів в будівництво в Хуейчжоу нафтохімічного комплексу. Начебто, вже навіть почали будівництво… Та від мертвого осла їм вуха, а не величезний китайський ринок – з його об’ємом і перспективами! Нам це все самим до зарізу треба! Якщо тамтешні товариші мають намір будувати «непорушну фортеця» все-таки з нами, а не з американцями, то є підстави сподіватися, що у сфері енергетичного співробітництва це знайде своє конкретне відбиття. У вигляді того хоча б, що воно стане більш взаємовигідним і менш одностороннім.

Що нам вигідніше? «На наших очах відбувається кінець американської системи і наступ Азіатського століття, в якому все більшу роль буде відігравати Китай» – ці слова належать ні в якому разі не товаришу Ван, а представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю.

Зробивши це визнання публічно і відкрито, високопоставлений євробюрократ, по суті справи, лише констатував абсолютно очевидний факт, з яким «колективний Захід» вдіяти вже нічого не може при всьому бажанні. Однак для нього існує воістину страшний сон: союз Москви і Пекіна.

Протягом останнього часу цю тему від усієї душі смакували багато відомі американські ЗМІ, такі, як The Hill, The Diplomat, Foreign Policy та інші, щосили транслюють жахливі передчуття того, що «відносини Китаю і Москви, значно поглибляться» на тлі пандемії і це буде мати глобальні наслідки для всього світу», в якому вони «хочуть встановити новий міжнародний порядок, усунувши домінування США».

Що ж… быть по сему!