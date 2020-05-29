Фермер превратил собаку в «тигра», чтобы отпугивать вредителей

Его метод действительно сработал.

Фермер из индийского штата Карнатака Срикант Гоуда, поля которого подвергаются опустошительным набегам обезьян, потерял терпение и придумал неожиданный способ борьбы с ними. Он покрасил свою собаку «под тигра» в надежде, что это отпугнет животных-вредителей, уничтожающих урожай. Ранее Гоуда слышал, что другой фермер использовал для этой цели игрушечного тигра. Но решил, что «живой тигр» сработает лучше, передает Голос.

Пса фермер нарисовал на шкуре пса характерные черные тигриные полоски безопасной краской для волос, которая может продержаться месяц. Гоуда также разместил на поле постеры с изображение своей «тигрособаки», а также настоящих тигров.

Как сообщает издание The Youth, странный метод неожиданно оказался действенным. И теперь его хитрость взяли на вооружение другие фермеры — соседи Сриката.

: novosti-n.org