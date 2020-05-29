У Дніпрі на ходу спалахнув трамвай з пасажирами

У Дніпрі прямо на ходу загорівся трамвай маршруту №19 і вже через кілька хвилин вагон палала, як смолоскип.

Інцидент стався на вулиці Ударників у п’ятницю, 29 травня, близько 15:40. Як розповіли пасажири, раптово вагон затягнуло димом і зі стелі посипалися іскри.

Водій зупинив трамвай і пасажири встигли вийти на вулицю ще до того, як вагон охопило полум’ям.

Прибулі на місце НП рятувальники досить швидко загасили полум’я, але вагон це не врятувало – він вигорів повністю. Пожежа була ліквідована о 16:09, його площа склала 30 кв. м. На місці інциденту працюють правоохоронці та аварійна бригада. Рух трамваїв заблоковано.