У Дніпрі жінка спробувала винести з собору майже три кілограми золота

У Дніпрі 27-річна жінка обчистила Свято-Троїцький собор і намагалася винести звідти цілу сумку золотих прикрас, які парафіяни жертвували храму. Зловмисниця прийшла на службу, а після її закінчення зібрала з ікон всі ювелірні вироби – персні, ланцюжки, браслети.

Її видобуток затягнула майже на три кілограми. Після цього жінка сховалася в підвальному приміщенні і стала чекати зручного моменту, щоб вийти з церкви непоміченою.

Про це повідомляється на сайті ГУНП в Дніпропетровській області. Зникнення ювелірних виробів виявилося досить швидко. На місце інциденту прибула поліція. Знайти зловмисницю правоохоронцям допомагав кінолог зі службовою собакою – бельгійської вівчаркою на прізвисько Біс.

Через кілька хвилин пес виявив прятавшуюся в підвалі жінку і сумку з золотими виробами. Прикраси поліцейські вилучили, а зловмисницю доставили в райвідділ. Виявилося, що жінка родом з Черкаської області. За даним фактом слідчі Шевченківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрювана затримана, їй вже повідомили про підозру. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – від трьох до шести років позбавлення волі.

