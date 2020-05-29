«Стріляв і примовляв»: вижив у бійні під Житомиром розповів, як усе було

Єдиний, хто вижив у бійні в Новоселицях ветеран батальйону імені Кульчицого Вадим Федюнин розповів, що відбулося 22 травня, коли місцевий житель Анатолій Захаренко розстріляв 7 осіб.

Інтерв’ю опублікував журналіст Юрій Бутусов у Facebook

«Нас було вісім чоловік. Іскандер, Рома Козак з вусами з оселедцем (у нього Розстрига позивний раніше був), Білий — мій напарник (Білоус), Фін — з Донецька хлопець, Мамаченко — з Лісового, Москалець — здоровий такий… Всі ми добровольці, учасники війни, у тому числі діючі військовослужбовці», — розповів чоловік.

Компанія друзів виїхала з Києва на риболовлю, приїхали на місце приблизно на годину дня.

«Коли приїхали на перше озеро – подзвонили Захаренко. Я почув: «Не під’їжджайте до Дещицю, не зупиняйтеся. Толік з ментами попросив не зупинятися». Ми проїжджаємо повз — Толік стоїть в костюмі, в сорочці (ніколи його в житті не бачив). Проїжджаємо, не зупиняємося, поставили машину так, щоб не було видно. На фотографії видно від альтанки зліва доріжка вгору йде (куди я тікав). Там за кущами машину поставили. Поставили мангальчик, я вудки розпакував, сіл рибку ловити, Мамаченко приєднався. Через 2 години Толік дзвонить, говорить: «Підходьте, вони поїхали» — поліція, значить. Ми навіть не бачили, коли вони поїхали», — розповів Федюнин.

Після цього всі підійшли до Захаренко, трохи випили і він поїхав. Коли саме він повернувся точно невідомо, швидше за все коли вже стемніло. Вони сиділи всі разом, випивали, спорів якихось гострих не виникали, спілкування проходило в дружній формі, і достеменно невідомо, чому Захаренко різко почав вбивати.

«Може «білка» у нього, я не знаю. Ніяких розумних причин бути не може. Він убив гідних людей, порядних, які йому багато років допомагали. Ось як це пояснити? Я не знаю, що нормальна людина може таке пояснити», — розповів чоловік.

Коли застілля закінчилося все почали розходиться, «перший пішов Розстрига, потім Білий, потім Мамаченко… Я сидів за столом до останнього. Спати я хотів дико мало не на столі. Я вже відігнав від себе думку, що може якби залишився, то живими залишилися всі… А може з ними б там ліг».

Каже, що кілька разів пропонував Андрію Москальцу і Іскандеру Османову йти спати, на ранок були плани, але Захаренко запропонував випити і Москалець залишився, а Османів дивився на зірки.

Стрілянина почалася через 10-20 хвилин після того, як Федюнин ліг спати.

«Вони спали. А я ще не встиг заснути. Я чув. Тепер, якщо хочете, вважайте секунди… Пролунали постріли. І крики одночасно з пострілами. «Ах ти ж, с*ка». І постріли. «Ах ти ж з*ка». Він примовляв, коли стріляв. Це взагалі. Це кошмар був сильний, звичайно. Я крикнув: «Пацани, він підстрелив Малька!». Крикнув Фін в сусідній кімнаті: «Пацани, він вистрілив у Ромку!» — розповів він.

Він почув, як Роман Ханенків відкрив двері зі словами: «Толік, що ти робиш, що сталося?» але договорити він не встиг, в нього вистрілили.

«Він вистрілив у Рому, і відразу, не перезаряжаясь, заходить в будиночок і наводить на мене рушницю. Я сиджу на дивані. Розстрига в цей час його вистачає. А той тягне його на себе, рушницю. Я схватываюсь, в їх бік. Знову ж таки, ухиляюсь від гуляє ствола рушниці. Розумію, що воно в будь-який момент може вистрілити. Толік тягне Расстригу на себе з цим рушницею. Тут же лунає постріл. Він потрапляє йому в шию. Розстрига випускає дух. Падає переді мною ось так, ниць. Я розумію, що його вже немає. Розумію, що все в голову, шию йому попало. Вбивця при цьому вибігає. Тобто людина вистрілює, біжить, відразу, не розвертаючись, розряджається, перезаряджається, вже вибігає на вулицю, починає розгортатися», — згадує деталі трагедії чоловік.

Він не пам’ятає стріляв Захаренко в нього, йому дивом вдалося втекти, рахунок йшов на секунди.

«Я біжу. Там такий підйом, гірка. Я біжу босоніж. Розумію, що у мене вбили тільки друзів, що їх зараз добивають з криками : «ах ви ж виродки, бл*дь, я вас зараз нах**, ви під**си, бл*дь». Зараз добивають. Включаю п’яту передачу, петлями цими біжу в бік населеного пункту по озимині. Через 3 хвилини (це близько кілометра), там посадка, можу показати конкретно місце. Це все можна поміряти. Це кілометр. Рівне. Він за цей час дав близько 10 пострілів. Менше, більше – не знаю. З гвинтівки. Це 100%. Це було не рушницю, вони були поспіль. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Я думаю: почекай, хто там отсреливается? Може, він їх не вбив? Може, вони ще живі? Начебто усіх поклав. Хто відстрілюється? Крики стихли. Думаю, так, ага, це у мене є 3 хвилини або він зараз… Я думав, він взагалі за мною біжить, розумієте», — розповів Федюнин.

Чоловік розповів, що з кількох дворів його виганяли, не реагували на крики на допомогу, поки він не знайшов будинок, де його захистили і викликали правоохоронців.

«І вже у наступній хаті горить світло. Підбігаю, отбиваюсь від собачки. Стукаю. Дружина кличе чоловіка. Виходить твереза людина, спортивний, накачаний. Потім я вже побачив, що у нього пістолет був, «гумка» видно. Він викликав, він почав дзвонити. Викликає поліцію. Вислухав спершу мене. Каже, я співробітник спецорганів, не переживай, розповідай, я тебе не вижену. Дзвонить до себе на службу і каже… Він говорить по телефону: «До мене прийшов такий-то, заявив про те-то. Я дістаю зброю, буду його захищати». Тобто там зафіксовано це все. Ось і все в принципі», — розповів він.