Статки та зубожіння президента «Антонова» Олександра Донця

Третій місяць ДП «АНТОНОВ» знаходиться в стані простою не з вини працівників. COVID 19, та відповідно карантин, відправив робітників підприємства в простій за 2/3 посадового окладу на місяць.

Хоча у Президента ДП «АНТОНОВ» Олександра Донця була реальна можливість платити працівникам під час вимушеного простою середню заробітну плату. Не зважаючи на достатній потік грошових коштів від діяльності Авіаліній Антонова, керівники профспілок не сперечаючись погодили О. Донцю 2/3 посадових окладів. Що таке посадові оклади працівників ДП «АНТОНОВ»? Наприклад, у конструктора першої категорії чі фрезерувальника шостого розряду оклади на рівні 7 500 гривень. Середня ж заробітна плата з усіма надбавками по підприємству не дотягує і до 15 000 гривень на місяць.

Може таке відношення Олександра Донця до працівників є виключенням? Може в 2019 році їм жилося комфортніше? І це цікавіше питання, чи ми відносимо до колективу підприємства особисто Президента ДП «АНТОНОВ» та його найближче оточення? Чи розподіляють смороду зі всім колективом ці мізерні заробітки, а особливо сам Олександр Дмитрович? Відповіді на ці питання можемо знайті в офіційному листі-відповіді ДП «АНТОНОВ» на запит народного депутата від 06.02.2020 р. та в декларації О. Донця за 2019 рік від 04.05.2020 р.

Щоб ні у кого не виникало питань чи зауважень, з точки зору правдивості наданої інформації ми публікуємо лист – відповідь від ДП «АНТОНОВ», а з декларацією Донця О. Д. читач може ознайомитись за посиланням: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_1a094bb2-6a25-4656-8997-df0ae48ccf4e.

Отже дохід О. Донця, який він отримав безпосередньо працюючи на ДП «АНТОНОВ», склав 7 377 574 гривень. Для розуміння масштабу напишемо прописом, сім мільйонів триста сімдесят сім тисяч п’ятдесят п’ятсот сімдесят чотири гривні. З яких 2 831 911 гривень безпосередня заробітна плата та 4 545 663 гривні премії, отримані О. Денцем за «ефективне» управління підприємством. Порахуємо: щоб конструктор першої категорії чи фрезерувальник шостого розряду зміг отримати річний дохід пана Донця, їм знадобилось бі працювати 983 місяці, або 82 роки. А якщо разом, що поскладало б 15 000 гривень, тобто умовну середню місячну зарплатню на підприємстві 41 рік.

Але вражає не порядок цифр. Усі пам ” ятають скандал, якій відбувся наприкінці січня початку лютого цього року, стосовно отримання О. Денцем заробітної плати в розмірі 1 200 000 гривень. Так таке відбулося за рахунок премії за підсумками іншого та третього кварталу 2019 року, яка склала більше мільйона гривень. У принципі О. Донець отримав ці кошти цілком законним шляхом, однак, чому він їх не декларував? Це пояснюється одночасно зверхністю, зневагою до колективу та страшним острахом, що людям стане відомо про реальні статки керівника підприємства який в умовах зубожіння та бідності основної маси колективу, дозволяє виписувати собі мільйонні премії та жирувати за рахунок працівників.

Головне це цинізм з яким Донець О. Д. виступаючи на зустрічі з трудовим колективом, так і не заявив про свої реальні статки, а зосередився не отриманих у грудні 2019 року коштах, представивши їх, як винагороду від «Укроборонпрому», про яку він навіть не знав.

Як стверджують учасники цієї зустрічі, пан Донець О. Д., пишаючись своєю працею на підприємстві разом з Петром Васильовичем Балабуєвим, навів його крилаті слова, кажучи про свої статки: « Я не можу жити багато, коли навкруги мене суцільне зубожіння». О. Донець запевнив колектив на цьому зібранні, що для нього ці слова, основа його життя. Однак пишатись на словах-це одне, а жити обдурюючи колектив, який ти очолюєш це різні, але не сумісні для порядної людини речі.

У пана Донця є ще широкі можливості для виконання обіцянки, яку він дав колективу. Це ще неотримані премії за результатами «видатного» керівніцтва підприємством в четвертому кварталі 2019року, в 2019 році загалом, у першому кварталі 2020 року. А там і другий квартал 2020 року, не за горами. То очікуємо поданих декларацій та премій від п’яти до шести мільйонів гривень. Не дарма ж старався – «наекономив».