Нова газета повідомила про «черги з швидких» у лікарень Петербурга

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У лікарень Петербурга — знову черги з «швидких». Чиновники кажуть, що ситуація ось-ось покращиться»

Біля петербурзьких лікарень машини швидкої допомоги знову стоять у кількагодинних чергах. Раніше подібну картину можна було спостерігати в перший день роботи кожного стаціонару, який тільки відкривався як «ковидный». Пояснювали це так: лікарня ще порожня, її треба заповнити. Через два тижні після того, як Володимир Путін оголосив про пом’якшення режиму підвищеної готовності», черги з’явилися знову. Тепер пояснення — лікарні переповнені.

«Сьогодні одна бабуся просто ридала: питала, навіщо її до нас привезли, якщо у нас немає ліжок. Вона з семи вечора каталася на швидкої, а у нас на відділенні виявилася приблизно в чотири ранку. Класти її було нікуди, ліжок не залишилося. Запропонували тапчан, вона лежати на ньому відмовилася. Спустилася в приймальний і вляглася на металеві стільці». Це розповідь доктора з Покровської лікарні (ім’я відоме «Нової») про те, як проходять у них в останні дні госпіталізації хворих з пневмоніями.

Імпровізована «ліжко» у Покровської лікарні Петербурга. Фото надіслане читачем «Нової»

Згідно наказу головного лікаря «Про тимчасове перепрофілювання» від 8 травня, для прийому хворих з COVID-19 тут було виділено в загальній складності 543 інфекційні ліжка. За інформацією на ранок 24 травня на цих площах розмістили вже 652 хворих. До ранку 25 травня 8 осіб померли, ще 25 були виписані. Але приплив пацієнтів продовжився. Машини швидкої привезли 50 осіб, чотирьох відправили лікуватися додому, а 46 хворих госпіталізували. Разом 25 травня в Покровської лікарні лежали вже 665 осіб. І ще троє сиділи в приймальному спокої. Їх розмістити було вже ніде. Вся ліжкова потужність стаціонару, як сказано в наказі, — 646 ліжок. У лікарні були заповнені не просто інфекційні палати, там банально закінчилися ліжка. Лежачих місць не залишилося в принципі.

«У нас закінчилися не тільки ліжка і тапчани, але закінчилися і ковдри та подушки та постільну білизну для хворих, — продовжує лікар Покровської. — Це щось жахливе. В деякі коридори нікуди тапчани ставити, там вже не пройти. В реанімаціях на 35 ліжках лежать 43 пацієнта.

Якщо вам хтось стане доводити по цифрах, що у нас ще є порожні ліжка, то це не так.

Частина приміщень перероблені під санпропускники, частина просто перекриті шлюзами. А частина ліжок використовує медперсонал, тому що деякі живуть в лікарні. Інакше працювати нікому. А готель нам ніхто не надав».

Люди похилого віку і ті, кого привозять до лікарні в критичному стані, опинилися в найважчому становищі.

«Ми привезли в Покровську важкого літнього хворого з набряком легень, але машини стояли так, що проїзд був закритий, проїхати без черги ми не змогли, — розповів «Новій» головний лікар приватної швидкої допомоги Лев Авербах. — Покликали в машину відповідального лікаря. Він каже: все одно немає місць, зробити ми нічого не зможемо. Родичі сказали: ну везіть його додому. Відвезли. Далі ми долю пацієнта не знаємо».

Але диспетчери продовжують направляти машини швидкої в Покровську. Тому що в Петербурзі 23 лікарні виділено як «ковідниє» — і практично у всіх, за словами Лева Авербаха, ситуація приблизно однакова: місць не залишилося.

«Всі працюють з перевантаженням, людей покласти нікуди, — говорить доктор Авербах. — Місць немає в «двійці», у 122-й, в Боткіна, у Покровській… Тільки недавно відкрили під ковид госпіталь на Суворовському, але там всього 60 ліжок, це слону дробина, і місць вже теж немає».

Лікарні, де не залишилося місць для пацієнтів з пневмоніями, перераховує і видання «Доктор Пітер»: до 20-ї хворих вже розміщують в операційній, лікарню імені Семашка постаралися розвантажити — в підсумку там на 231 ліжко залишилося «всього» 259 пацієнтів.

Квітень 2020-го. Черга з машин швидкої допомоги в лікарні Св. Георгія в Петербурзі. Фото: facebook.com

«Так, у всьому місті у лікарнях перевантаження, — підтверджує лікар Олександрівської лікарні (ім’я та спеціалізація відомі «Нової»). — У нас теж велике перевантаження. Під ковид у нас виділено 500 ліжок, а хворих сьогодні вже далеко за вісімсот. Місць немає, людей класти нікуди. Є санітарна норма — 7,5 квадратних метрів на одного інфекційного хворого. А нам в палату 22 квадратних метра доводиться ставити до п’яти ліжок».

Міськлікарня № 15 була перепрофільована під ковид півтора тижні тому, але і там вже немає вільних місць.

«У нас виділено під пневмонії тільки один корпус, це 165 ліжок, — каже лікар в 15-ій міськлікарні (ім’я та посаду відомі «Нової»). — За перші 13 годин роботи він заповнився наполовину, ми прийняли 89 пацієнтів. У нас один з небагатьох стаціонарів, де не було великих черг швидких навіть у перший день, бо ми вже знали про таких ситуаціях з досвіду інших лікарень і підготувалися. Але зараз інфекційний корпус заповнений і переповнений, ми працюємо з перевантаженням».

Проблему почали вирішувати з допомогою лікарів швидкої допомоги: їм видали нові рознарядки.

«Ще три тижні тому госпіталізували майже всіх, хто викликав швидку, — розповідає Лев Авербах. — Але лікарні стали наповнюватися катастрофічно швидко. Потім ми всіх везли на КТ, а вже за результатами КТ людей госпіталізували. Тепер

лікар приїжджає, слухає пацієнта, дивиться, чи є показання для госпіталізації, якщо ні — навіть не щастить на КТ. Тобто тепер КТ треба “заслужити”».

Як повідомили «Новій» в Комітеті з охорони здоров’я Смольного, в загальній складності в Петербурзі створено 11501 ліжко-місце для хворих з пневмоніями і COVID-19, і 11 відсотків ліжок, за запевненням чиновників, вільні. Інакше кажучи, є 1265 місць. На питання про те, навіщо тоді садити на стільці пацієнтів у переповнених стаціонарах, в комітеті не відповіли.

Між тим голова Міжвідомчої комісії з протидії коронавирусу в Петербурзі, головлікар Національного медцентру імені Алмазова Євген Шляхто впевнений, що ситуація у місті під контролем, вона стабільна і навіть ось-ось покращиться.

«Поки система витримує, — запевнив він «Нову». — Кілька днів — і в системі, я думаю, буде краще. За кількістю важких хворих, що надійшли в стаціонари, ми вже досягли стелі. Останні 3-4 дні цифри залишаються стабільними, зростання немає».

Зовсім іншу картину дає комздрав. Як випливає з відповіді на запит «Нової», в Петербурзі кількість хворих з ознаками пневмонії і коронавирусной інфекції», які потребують госпіталізації, «не має тенденції до зниження». Щодня, повідомляє комітет, в лікарні надходить по 650-700 пацієнтів, і «навантаження на систему охорони здоров’я не зменшується». Де стоять ті самі 1265 порожніх ліжок і чому вони пустують, чиновники не уточнили. Але додали, що «в Санкт-Петербурзі процес перепрофілювання закладів охорони здоров’я буде продовжено».

Відділення комп’ютерної томографії в одній з лікарень Петербурга. Фото: Олександр Гальперін /

У Петербурзі працює ще один, якщо можна так висловитися, стаціонар. Павільйон виставкового комплексу «Ленекспо» переобладнали під тимчасовий госпіталь, перегородивши на 500 модулів по два ліжка в кожному, разом 1000 місць. Передбачалося, що сюди будуть госпіталізувати пацієнтів з легкою формою хвороби. Тих, хто мав би лікуватися вдома, але не може: або живе в комуналці, де не можна витримати карантин, або в квартирі літні родичі, або укол зробити нікому, або є інші причини.

Спочатку лікарні дійсно почали переводити «легких» в «Ленекспо». Але створені там умови призвели до потоку скарг від пацієнтів. Вони порівнювали модулі з примірочними, тільки без фіранок, скаржилися на шум, брак їжі, черги в туалети, на огидний запах, а головне — на дикий холод: хворим пневмонією доводилося спати в светрах і шапках, щоб не замерзнути. В результаті одна згадка про переведення в «Ленекспо» з нормальної лікарні стало викликати у пацієнтів жах.

«Ленекспо» перевіряли, там все відповідає вимогам Росспоживнагляду, — сказав «Нової» доктор Євген Шляхто. — Туди госпіталізують людей, які не можуть їхати додому. Це не стаціонар, куди надходять важкі хворі, а місце, де доліковуються».

З тисячі ліжок в «Ленекспо» сьогодні зайняті триста, тобто дві третини пустують. Можливо, їх і враховував губернатор Бєглов, коли говорив про 11 відсотках. Але це, повторимо за доктором Шляхто, «не стаціонар». І стаціонарів, судячи за даними з різних лікарень, не розвантажує. При цьому комітет з охорони здоров’я повідомив «Новій», що в «Ленекспо» організують ще «474 додаткові ліжка для хворих з коронавірусом», туди збираються класти вже «хворих у стані середньої тяжкості».

І замість постскриптуму. Поки машини швидкої стояли в чергах, на території Покровської лікарні група священнослужителів проводила відспівування тих, хто помер під час роботи з перевантаженням. Родичі стояли і сиділи поруч тісними групками. Читачі надіслали «Нової» фотографії процедури. У масці на знімку тільки одна людина. Мабуть, нинішнього перевантаження лікарні недостатньо. Комітет з охорони здоров’я з цього приводу зміг лише сказати, що керівництво лікарні за такі церемонії відповідальності не несе. Крім того, повідомили в комітеті, на території лікарні (зі статусом, додамо, інфекційної) проходили зовсім не відспівування, а літургія в честь останнього дня великодніх свят. Що, мабуть, змінює справу: віруючі прийшли заражатися не за упокій, а на здоров’я.