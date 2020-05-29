Метро на Троєщину можуть побудувати швидше, ніж за п’ять років, — Кличко

Метро на Троєщину почнуть будувати після закінчення будівництва Подільського мосту і запустять його протягом п’яти наступних років. Про це мер Києва Віталій Кличко сказав в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Голос народу» на телеканалі «112 Україна».

«П’ять наступних років — це реальні строки, коли ми можемо запустити метро. Ми вже уклали меморандум про співпрацю з China International Corporation», — сказав він

Мер також уточнив, що ця китайська компанія за 2019 рік побудувала 7 тис. км тунелів.

«У нас була зустріч, вони хочуть заходити. І, враховуючи їх великий досвід, сподіваюся, що метро на Троєщину у нас буде побудовано швидше, ніж за чотири або п’ять років», — підсумував Віталій Кличко.