МВФ розгляне український кредит поза планом між Гондурасом і Папуа-Новою Гвінеєю

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва пообіцяла Володимиру Зеленському, що затвердження Радою директорів МВФ нового траншу Україні відбудеться найближчим часом. Однак у календарі засідань керівного органу Фонду Україна поки відсутня.
Згідно з планом, сьогодні, 29 травня, відбулося обговорення виплат в рамках механізму швидкого кредитування Бангладеш.
1 червня у порядку денному засідання значаться:
- перегляд угоди про програму стенд-бай з Гонудрасом;
- розгляд запиту від Соломонових Островів на виплату коштів у рамках механізму швидкого кредитування;
- фінансування Багамських островів.
Наступне засідання відбудеться 3 червня, і на ньому рада директорів обговорить Монголію, Барбадос і Сьєрра-Леоне.
Після цього керівництво Фонду збереться 5 червня для розгляду запитів Ліберії і Папуа-Нової Гвінеї.
Як видно, України в найближчій порядку немає.
Ми також перераховували всі умови, під які МВФ готовий виділити Україні кредит у 5 мільярдів доларів.