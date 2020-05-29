МВФ розгляне український кредит поза планом між Гондурасом і Папуа-Новою Гвінеєю

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва пообіцяла Володимиру Зеленському, що затвердження Радою директорів МВФ нового траншу Україні відбудеться найближчим часом. Однак у календарі засідань керівного органу Фонду Україна поки відсутня.

Згідно з планом, сьогодні, 29 травня, відбулося обговорення виплат в рамках механізму швидкого кредитування Бангладеш.

1 червня у порядку денному засідання значаться:

перегляд угоди про програму стенд-бай з Гонудрасом;

розгляд запиту від Соломонових Островів на виплату коштів у рамках механізму швидкого кредитування;

фінансування Багамських островів.

Наступне засідання відбудеться 3 червня, і на ньому рада директорів обговорить Монголію, Барбадос і Сьєрра-Леоне.

Після цього керівництво Фонду збереться 5 червня для розгляду запитів Ліберії і Папуа-Нової Гвінеї.

Як видно, України в найближчій порядку немає.

Ми також перераховували всі умови, під які МВФ готовий виділити Україні кредит у 5 мільярдів доларів.