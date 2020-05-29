Осінь паразита

Ось це так — знаєте, що це за люди на фотографіях? Це жителі Гомеля, які стоять у черзі, щоб поставити підпис за дружину блогера, выдвинувшуюся в президенти Білорусії замість чоловіка, який сидить у в’язниці і тому його не допустили до виборів. Блогер цей взагалі ніхто, просто популярність Лукашенко, який вже 25 років утримує владу без виборів, впала так низько, що громадяни використовують будь-яку можливість для протесту. Люди стоять у будній день, при тому, що виборів давно ніяких немає!

Що призвело Лукашенко в цю точку? Звичайно, невдала економічна політика, яка призвела в останнє десятиліття до відставання від усіх сусідів, включаючи Росію і не особливо успішну Латвію (див. графік), внесла свій внесок у цю непопулярність. Якщо б Росія не підгодовувала Мінськ, субсидуючи, то явно, то неявно, ціну на нафту, було б зовсім погано. До пори До часу Лукашенко допомагало те, що найбільш яскраві, талановиті громадяни — якщо їм було тісно в Мінську, мали можливість перебратися до Москви або подалі. Підтримувати популярність серед решти було легше.

Ідіотизм 2020 року — Лукашенко не прийняв ніяких заходів по боротьбі з пандемією і провів парад на 9 травня по всій видимості, вбив залишки популярності. Білорусам довелося вживати заходів самим, без уряду — уболівальникам не ходити на стадіони, громадянам ходити в масках, лікарям — самим просити світ про допомогу. Що результат сумний, буде потім видно в даних по надлишкової смертності. А в політичній сфері ми бачимо чистий приклад «влади на багнетах», — нікому не потрібний, ніхто, крім поліції і силовиків, не підтримуваний лідер чіпляється за владу. Історія вчить, що триматися за владу таким чином можна довго. Але не нескінченно, немає.

Що тепер буде? Складно сказати — влада в авторитарних режимах переходить за різними сценаріями. Ще Макіавеллі це зазначав, а з тих пір приклади стали різноманітніше. Всі, наприклад, чекали «жорстоких сценаріїв» в Туркменистані в разі смерті Ніязова (пам’ятаєте, золота статуя?), а Бердимухамедов (міністр охорони здоров’я!) посадив ніязовських силовиків у в’язницю за тиждень і консолідував владу за місяць. В Узбекистані Карімова змінила якась розумна, порівняно з ним, олігархія, але ніяк не «прямі спадкоємці». І це якщо сценаріїв «втручання Росії» не обговорювати.

Ніязов і Карімов — це були цілком порівнянні діячі. Тільки от, на відміну від Туркменістану і Узбекистану, Білорусія куди більш просунута — і громадянському суспільству, і по комунікаційним технологіям. Так що ми цю драму переходу побачимо в прямому ефірі. Є й інші індикатори відмінностей — схоже, у білорусів накопичується серйозне відраза до «вождизму» взагалі. Дай-то Бог.