Вторая волна китайского вируса ударила раньше, чем прогнозировала ВОЗ

Прогнозируемая ВОЗ вторая волна китайского вируса ударила не осенью, как ожидалось, а сейчас

Такое заявление сделал 27 мая глава правительства Армении Никол Пашинян. По словам политика, в его стране наблюдается повторный скачок заболеваемости.

«К огромному сожалению, нужно констатировать, что в государстве сложилась тяжелая ситуация. Де-факто мы можем сказать, что имеем дело со второй волной». Пашинян также добавил, что в Армении наблюдаются большие проблемы с соблюдением карантина.

Согласно последним данным, в этой стране, население которой менее 3 миллионов, количество зараженных достигло 7 500 человек. Девяносто один армянин в результате умер.

: politeka.net