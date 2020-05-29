Шмигаль чекає три транші МВФ для України влітку, восени і в наступному році

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли можуть надійти транші з очікуваного нового кредиту МВФ розміром в 5 млрд доларів. За його словами, 5 червня Рада директорів МВФ затвердить перший переклад за програмою stand-by.

Про це глава Кабміну сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

«Ми завершили переговори з МВФ. Президент також провів телефонну розмову з керівником МВФ, і 5 червня ми очікуємо підписання договору та отримання першого траншу. Програма на 18 місяців, кредит на 5 років, сума 5 мільярдів доларів. І це кредит за програмою stand-by з досить спрощеними умовами, який дасть можливість нам спокійно рухатися в подоланні тих наслідків коронакризиса, які вже є», — зазначив Шмигаль

Потім він додав, що перший транш від МВФ на $1,9 млрд Україна очікує одразу після затвердження Радою директорів — 5-6 червня. Восени надійдуть ще $1,6 млрд, а в наступному році – $1,5 млрд.