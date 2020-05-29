Хотіли втекти від карантину: у Польщі затримали десятки українців

У Польщі затримали більше 30 українців, які хотіли нелегально перетнути кордон Чехії.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

27 травня близько села Воля Соколовська Нижньосілезького воєводства прикордонники зловили 33 українців і 2 чехів. Вони хотіли уникнути контрольно-пропускного пункту і санітарного контролю, тому поїхали в об’їзд на чотирьох автобусах.

Компанія планувала перетнути кордон іншої країни, щоб уникнути обов’язкової 14-денний обсервації в рамках карантину. Однак їх затримали, серед них були люди віком від 20 до 60 років. Вони легально прибули до Польщі з України 25 і 27 травня, але повинні були знаходиться на карантині.

Українцями тимчасово заборонили в’їжджати в Польщу та інші країни Шенгенської зони. Також їм скасували польські національні робочі візи. Крім того, затриманих зобов’язали виплатити штраф і негайно покинути територію країни.