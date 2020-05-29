Трамп заявив про розрив співпраці США з ВООЗ

Президент США Дональд Трамп, який раніше поставив жорсткий ультиматум Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), заявив про припинення відносин з організацією.

Відповідну заяву глава Білого дому зробив у п’ятницю, 29 травня.

Трамп підкреслив, що дане рішення було ухвалене із-за того, що у ВООЗ «відмовилися проводити необхідні реформи».

За словами американського лідера, США припиняють фінансування ВООЗ і переводять свої кошти іншим організаціям, які займаються проблемами охорони здоров’я.

Крім того, Трамп запідозрив ВООЗ в тому, що вона контролюється Китаєм.

«Китай повністю контролює Всесвітню організацію охорони здоров’я, хоча платить тільки 40 мільйонів доларів у рік, у той час як Сполучені Штати — приблизно 400 мільйонів доларів на рік», — підкреслив президент США.

У своєму виступі Трамп також звинуватив Китай у приховуванні вірусу, що, за його словами, призвело до смерті понад 100 тисяч людей у США і «більше мільйона смертей по всьому світу» (насправді, за даними на 29 травня, число смертей від коронавіруса у світі становить трохи більше 360 тисяч осіб).