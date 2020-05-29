Вклав зброю в руки вбитих: озвучена головна версія розстрілу 7 чоловіків на Житомирщині

Мисливець Анатолій Захаренко, якого підозрюють у вбивстві сімох чоловіків в Житомирській області, сам вклав у руки загиблих рушниці, щоб показати, що вони йому нібито погрожували.

Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» увечері в п’ятницю, 29 травня, заявив заступник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, слідство вважає сумнівною версію, що Захаренко погрожували всі вісім гостей, оскільки троє з них були застрелені сплячими.

«Судячи з показаннями свідка і даними попереднього слідства, вже після смерті гостей підозрюваний вклав їм у руки мисливська зброя, з якою вони приїхали, щоб показати, що йому нібито була загроза», – підкреслив Геращенко.

Він висловив сумнів у тому, що коли вдасться з’ясувати справжню причину конфлікту.

«Разом з Захаренко залишалося дві людини, які пили з ним спиртні напої. І першими він убив саме їх двох. Потім, ймовірно, коли його очі були засліплені кров’ю, він вирішив, що необхідно добити і їх друзів. Побоюючись, що друзі, прокинувшись, можуть вчинити по відношенню до нього насильницькі дії. І він почав вбивати всіх інших. Дивом останньому свідку вдалося врятуватися», – розповів Геращенко.

Мисливець Анатолій Захаренко вбив 7 чоловіків на Житомирщині. Ілюстрація