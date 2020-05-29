Під Харковом в результаті ДТП на дорогу вилився соляна кислота

У Харківській області водій вантажного Mercedes врізався у вантажівку, з-за чого стався витік соляної кислоти прямо на дорогу.

Про це у п’ятницю, 29 травня, інформує прес-служба ДСНС регіону.

Повідомляється, що витік стався з-за того, що всередині вантажівки, з яким зіткнувся Mercedes, знаходилося 17 кубових ємності з хімікатом. Кислота витекла на проїжджу частину, проте рятувальники швидко ліквідували наслідки події.

У Харківській області на дорогу з вантажівки вилилася соляна кислота. Фото: ГВЧ

«Після отримання повідомлення про подію на місце аварії прибули рятувальники з 43-ї Державної пожарноспасательной частини на автоцистерні та аварійно-рятувальному автомобілі в складі 7 чоловік особового складу ДСНС. Крім того, до місця події направлено спеціальний хімічний підрозділ аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС в Харківській області і пересувна хімічна лабораторія Навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України», — йдеться в повідомленні.

У Харківській області на дорогу з вантажівки вилилася соляна кислота. Фото: ДСНС

У прес-службі рятувальників відзначили, що для нейтралізації та зменшення концентрації парів соляної кислоти в повітрі фахівці розпорошили розчин води. Також рятувальникам допомогли місцеві влади, які організували підвезення соди, яка використовувалася для нейтралізації розлитого хімічної речовини.

У Харківській області на дорогу з вантажівки вилилася соляна кислота. Фото: ДСНС

«Станом на 18:20, ліквідовано витік з ємностей, лабораторією проведено заміри повітря, перевищень гранично допустимих концентрацій немає», — додали представники ДСНС.