Шмигаль розповів, коли Україна планує відновлювати авіаперевезення

Україна розпочне відновлення авіаперевезень не раніше 15 червня. Про це в ефірі “Свободи слова” заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, – передає УНІАН.

Прем’єр нагадав, що зараз для українців залишаються закритими кордони багатьох країн.

Тому влада відслідковує динаміку відкриття кордонів країн-партнерів та сусідів.

“З авіаперевізниками є попередня домовленість, шо скорше за 15 червня летіти поки що нема куди. Тому, скоріше 15 червня за домовленістю з авіаперевізниками мі регулярних рейсів відновлювати не будемо.

Після 15-го ті країни, які будуть приймати, очевидно, будуть регулярно відновлювати поетапні рейсі так, як їх будуть відновлювати авіаперевізники”, – сказавши Шмигаль.