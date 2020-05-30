Будете обережні: українських водіїв чекають величезні штрафи

Кабінет Міністрів України схвалив запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху із 1-го червня. Відтак, водіїв за порушення правил чекають величезні штрафи.

Дане рішення ухвалив український Кабмін.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, від початку запуску проєкту працюватиме 17 пунктів фіксації, згодом збільшиться до 40, а загалом у перспективі таких пунктів буде близько 700.

: vgolos.com.ua

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