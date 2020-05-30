Український боєць побив російського блогера за хамську поведінку

Український боєць змішаних єдиноборств Аскар Можаров побив російського блогера і бізнесмена Максима Мернеса.

Повідомляється, що спортсмен і блогер побилися в Таїланді, де проживають вони обидві. Причиною конфлікту стало те, що росіянин висміював українця в соціальних мережах.

«Культурно його запитав, для чого ці знущання наді мною в Instagram, він у відповідь нічого розумнішого ніж «Чого ти так зухвало себе ведеш» і «Ти хто такий» придумати не зміг. Не виключаю, що свідомо намагався спровокувати мене. Каюсь, не витерпів. Показав йому один із своїх фірмових захоплень і обережно доторкнувся до його обличчя кулаком. Ненавмисно розбив його телефон», — розповів боєць.

Разом з тим Можаров запевнив, що він готовий битися з Мернесом тільки лівою рукою. Українець нагадав, що в 2013 році Володимир Кличко в Москві побив Олександра Повєткіна, а через 5 років Олександр Усик теж у столиці Росії побив Мурата Гассієва.

Боєць запевнив, що «Мернеса чекає ще більш сумна доля».

Максим Мернес

Як повідомлялося раніше, в Миколаївській області поліцейські побили чоловіка з-за кріптовалюти.