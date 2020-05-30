Якщо хто не в курсі, в минпропаганды дыныры є такий алкаш, ну тобто персонаж, як едік басурин. Це колишній військовик, який розповідає недоросам про солдатів НАТО, які якщо не завтра, то післязавтра точно, хочуть штурмувати Донецьк і зґвалтувати абсолютно всіх, хто розмовляє на рюцке мовою. Одним словом, культовий персонаж і одіозний.

Правда, за час війни, минпропаганды дыныры пробило дно стільки разів, що заяви едіка стакановича басурина смішать не тільки українських глядачів, але і виводять з себе вату, у тому числі російських найманців і кадрових російських військових, які їх там є на Донбасі. І, буквально пару місяців тому, басурину таки настукали по морді. І це був не хто-небудь, а саме російська. В Донецьку. Ща розповім як все було.

Дано. Ресторан у Донецьку, день народження одного з «полковників» дыныры, якому виповнилося 55 років. Типу торжество проводили тупо для своїх, навіть кухарі не знали, хто в залі, а в ролі офіціантів виступали «офіцери» дыныры. На грандіозній п’янці гуляло більш 50 «офіцерів» з вищої ліги дыныры, у тому числі колишній міністр абароны дыныры» кононов, а також 4 російських куратора, які були в обяательном порядку запрошені на побухати.

Також на празнык був запрошений едік шприцович басурин, який приїхав на побухати з квітами та конвертом з грошима, подарунком тобто. Ну і крім вищеназваних майбутніх вантажів-200 на п’янці були присутні ихтамнеты.

А тепер про прекрасне, про те, як басурину настукав по куполу не хто-небудь, а самий справжній російський. Це був досить молодий хлопець, який для прикриття використовує «паспорт» дыныры з лівими піб, типу місцевий шахтар і все таке.

І саме ихтамнету не сподобалося те, що едик военрукович приїхав в своєму улюбленому костюмі, з погонами «полковника» дыныры. Ихтамнет, неабияк знищивши горілки, почав питати у басурина, звідки, де і за які заслуги головний по тарілочках дыныры отримав таке звання. Едик не знав, хто перед ним, тому почав верещати в відповідь про те, що він танки гриз як барбарис, воював і кроффь проливав за недореспублику.

Тільки це басурин зробив дарма, бо ихтамнет чудово знав про те, де «воював» едік і як він ховався від найменших звуків бою з такими ж як він «воїнами». Епічності ситуації додав той факт, що серед запрошених «офіцерів» дыныры були ті, хто бачив рембу басурина в бою і підтвердив слова ихтамнета.

Далі почала говорити горілка : ихтамнет відверто крив матом басурина, едік намагався відповідати хоч щось, щоб не бути зганьбленим в одні ворота і при свідках. Після перестрілки, яка відбувалася як перекрикування один одного і музики, ихтамнет вирішив викликати едика на покурити, щоб не псувати свято «полковнику».

Басурин погодився і це було його помилковим рішенням, бо не доходячи до місця, де головний по тарілочках дыныриец вирішив поговорити по-чоловічому з ихтамнетом, едік огризнувся потеряшке з рф, мовляв — ти хто такий і що ти з себе корчиш ? Я вобще-то вище тебе званням, тому, рот закрий, шмаркач-. Ихтамнет, почувши подібне на свою адресу, довго не думав — він з размашки зарядив едіку прямо у вухо з кулака.

У підсумку едік пролетів по столу як літаюча тарілка над Донецьком з неграми в лосинах на борту і навіть пішов на таран тарілок і склянок — розбив своїм російськомовним тілом все те, що заважало польоту дынырийского космонавта.

Але на цьому історія не закінчилася, басурин виявився наполегливим і попросив добавки. Басурин встав і суперечка продовжилася, але вже з конкретним публічним приниженням «полковника» едіка дынырийского. Як виявилося, ихтамнет пройшов гарячі точки на росії, тому він почав відверто говорити басурину про те, що, цитую «якщо б такий як ти був у мене в підпорядкуванні на Кавказі, я б тебе згноїв. Я таких як ти ссыкунов на Кавказі розстрілював за малодушність і ніхто мені слова не міг сказати». Басурин від таких слів побілів і замовк як першокласник, який не вивчив урок.

Ихтамнет ж не вгамовувався і відверто ображав едика, постійно намагаючись вдарити басурина ще кілька разів, але ихтамнеты врятували честь военрука і не дали цього зробити вдв-вця з рф : окупанти в числі трьох чоловік просто тримали за руки ихтамнета і все закінчилося для головного по тарілочках дыныры легким переляком і прильотом нато-вского снаряда у вухо. У підсумку, басурин покинув п’янку через 15 хвилин, пославшись на зайнятість[мабуть побачив над Макіївкою літаючі танки].

Але навіть після відходу едіка з празныка ихтамнет не вгамовувався і у всю російськомовну глотку він почав розводитись про те, що, цитую «ебаным ишакам пороздавали погони, армія клоунів ряджених, бл*дь».

Тільки на цьому історія не закінчилася, бо едічка виявився уразливим хлопчиком. Під час сутички басурина з ихтамнетом хтось натиснув тривожну кнопку в ресторані. У підсумку приїхали і поліцаї з так званого ворошиловського рввс, і власник закладу, де проходила пиятика. Поліцаї виявилися допитливі і склали акт події — опитали свідків, хто кого вдарив, чому і навіщо.

Також, з подачі едіка, який написав від свого імені заяву на ихтамнета та його зв’язків серед главмакак дыныры, паперів дали хід. В кінцевому підсумку ихтамнета відправили назад на росію, бо дуже боялися, щоб багаторазово нагороджений окупант не зустрівся з басуриным ще раз і не відправив эдичку до сталіна, використовуючи або підручний предмет, або вогнепальну зброю. Ихтамнет змушений був здати документи в частині, «паспорт» дыныры і відправитися у бік країни фанатів гітлера з пітера. Кінець.

Мораль. Користуючись нагодою, передаю привіт мыгыбы дыныры і нагадую: на п’янці не було ні одного цивільного. Привіт, придурки, не дуже втомилися білочок ловити? Понабирали по оголошенню, тьху, блд