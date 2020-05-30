Знайомтеся, Рінат Ахметов — великий винахідник «Тесли», «Віндовс», мобільних телефонів і космічних ракет

Де, запитують, наші космічні ракети?.. Де дитячі лікарні?.. Де сучасна військова техніка для ЗСУ?.. Де нормальні зарплати і хоч якісь квартири?..

Ці злободенні питання поставив півгодини тому в Фейсбуці відомий громадський активіст і волонтер Юрій Касьянов і сам же на них відповів.

Ось вони:

на першому фото палац Ріната Ахметова під Києвом, потягне на місячну експедицію;

на другому — палац Ахметова в Донецьку, пілотована програма України;

на третьому — садиба «Кучук-Кой» Ріната Ахметова в Криму, марсіанська програма;

на четвертому — найдорожча квартира в Лондоні (Ріната Ахметова), польоти до малих планет Сонячної системи;

на п’ятому — «Вілли Кедрів» у Франції, четверта космічна швидкість;

В тему — Ахметов купив елітну віллу у Франції за вкрадені в українців гроші

на шостому — Петро Олексійович Порошенко, співвласник схеми «Роттердам», на якій Ахметов «заробляв» під час війни;

на сьомому — Рінат Ахметов у пошуках стартового пістолета стартового капіталу, початок дев’яностих років. Великий винахідник «Тесли», «Віндовс», мобільних телефонів і космічних ракет.

…Всі збіги в цьому тексті випадкові.

Кожен український олігарх — злодій.