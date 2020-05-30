Саакашвілі спростував чутки, що він виставив ультиматум Зеленському

Митна мафія, яка має широкі зв’язки в парламенті України, дуже захвилювалася. Вони почали публікувати фейки про те, що я шантажую Зеленського.

Про це повідомив близько години тому у Фейсбуці екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, нещодавно призначений президентом України головою виконавчого комітету реформ.

По-перше, я не шантажую Зеленського. Саме за дорученням президента Зеленського Національна рада реформ готує вичерпний пакет пропозицій щодо митної реформи в Україні.

В свій час в Грузії ми зробили найкращу митницю в світі, згідно з даними міжнародних організацій. В Україні одна з самих мафіозних митниць у світі, від якої годується безліч дармоїдів, особливо від старої влади, і вони дуже не хочуть там змін.

Ніхто не пропонує Хатию Деканоїдзе ні на яку посаду, хоча я її дуже поважаю і люблю. Але ми дійсно пропонуємо все поміняти і закрити цю годівницю, зробивши так, щоб гроші йшли в бюджет України, а не в кишені ділків від митниці і від политтики.

Саме тому вони так захвилювалися, і на серії сайтів з’явилася ось така, чітко проплачена інформація.

Я буду продовжувати пропонувати необхідні Україні зміни. На першому ж засіданні Нацрада реформ запропонує вичерпний пакет законів спільно з нашими союзниками в парламенті, і я впевнений, що президент прийме дуже рішучі кроки.

Дуже характерним для мене є те, що нещодавно один мій друг ресторатор розповідав, що не так давно, під час карантину, у нього замовили велике застілля митники, і вони голосно кричали: «Можливо, останній раз кутим, якщо Саакашвілі взявся за митну реформу в Україні».

Ці хлопці не можуть помилятися, але саме вони і платять гроші, щоб подібні публікації з’являлися.

Саакашвілі розмістив в цьому пості такі скріншоти: