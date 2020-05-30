Этот овощ защитит печень и укрепит сердце

Артишок — овощ, происходящий из средиземноморского региона и популярен в Европе. Эта старейшая культура, которая до сих пор выращивается и употребляется в пищу. Сегодня артишок считается функциональной пищей, с его изобилием необходимых питательных веществ и полезных фитонутриентов. Вот две веские причины, включить его овощ в свой рацион — он помогает сердцу и печени.

Китайские ученые сообщили об обнаружении превосходного лекарственного использования для артишока. В поисках натурального лекарства от алкогольной болезни печени они обнаружили сообщения о том, что артишок обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Они обнаружили, что этот овощ полностью изменяет негативное воздействие алкоголя на печень мышей. Об этом свидетельствовала снижение уровня ферментов печени, наблюдаемое. Исследователи также отметили, что артишок увеличил естественный уровень антиоксидантов у мышей, что помогло подавить окислительный стресс. Кроме того, артишок уменьшал экспрессию провоспалительных химических веществ в тканях печени.

Артишок помогает снизить уровень холестерина

В другом исследовании британские ученые оценили влияние экстрактов листьев артишока на уровень липидов в крови у здоровых людей с легкой и умеренной гиперхолестеринемией. Это состояние тесно связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи распределили 75 добровольцев на две группы. Одна группа получала 1280 мг экстрактов артишока в день в течение 12 недель, а другая получала плацебо.

Авторы сообщили, что в конце лечения в группе, употребляющей артишоки, среднее снижение общего холестерина в плазме составило 4,2 процента. Напротив, общий уровень холестерина увеличился в среднем на 1,9 процента в группе плацебо.

: Новости Ю